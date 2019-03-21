Поздравление Митрополиту Филарету, почетному Патриаршему Экзарху всея Беларуси

"Всю свою жизнь Вы посвятили сохранению христианских традиций, став добрым и мудрым учителем для многих тысяч прихожан и священников", - говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят заслуги Митрополита Филарета в установлении межконфессионального диалога. "Будучи одним из самых авторитетных иерархов в православном мире, Вы внесли значительный вклад в возрождение Белорусской православной церкви, сделали многое для укрепления государственно-церковных отношений. Пусть и в дальнейшем Ваши мудрость и молитвы помогают людям в поиске жизненных ориентиров и стремлении к новым свершениям", - пожелал Президент.