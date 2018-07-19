"Яркий талант, артистическая индивидуальность, неповторимое актерское и вокальное мастерство принесли Вам широкую известность и огромную зрительскую любовь. За годы активной и плодотворной творческой деятельности Вы создали целую галерею незабываемых образов и произведений, которые стали классикой кинематографа и музыкальной эстрады", - говорится в поздравлении.