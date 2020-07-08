Поздравление народному артисту России Константину Райкину

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Константина Райкина с юбилеем.



"За годы активной и плодотворной работы вами создано множество художественных образов, неизменно привлекающих искренностью и жизнелюбием, - говорится в поздравлении. - Своим ярким талантом, запоминающимися характерными ролями в кино и на театральной сцене вы по праву заслужили всенародную любовь".



Александр Лукашенко пожелал Константину Райкину долгих лет жизни, доброго здоровья, счастья и благополучия. "Пусть ваше многогранное творчество и впредь дарит публике радость и вдохновение, способствует укреплению культурных связей между нашими народами", - подчеркнул Глава государства.

