3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Поздравление народному артисту России Леониду Якубовичу
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Леонида Якубовича с юбилеем.
"На белорусской земле Вас знают и любят как многогранную личность, замечательного телеведущего, артиста, продюсера и сценариста. Благодаря природному обаянию, широкому диапазону творческих возможностей и искрометному чувству юмора Вы заслужили истинное признание многочисленных поклонников и профессионалов", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что деятельность артиста и в дальнейшем будет дарить благодарной публике радость и хорошее настроение, способствовать укреплению белорусско-российских культурных связей.
Александр Лукашенко пожелал Леониду Якубовичу доброго здоровья и неиссякаемой энергии для новых свершений.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Подробности изъятия 225 кг психотропов - в фильме "Наркотрафик через Беларусь: спецоперация"
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело