Поздравление народному артисту России Леониду Якубовичу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Леонида Якубовича с юбилеем.



"На белорусской земле Вас знают и любят как многогранную личность, замечательного телеведущего, артиста, продюсера и сценариста. Благодаря природному обаянию, широкому диапазону творческих возможностей и искрометному чувству юмора Вы заслужили истинное признание многочисленных поклонников и профессионалов", - говорится в поздравлении.



Глава государства выразил уверенность, что деятельность артиста и в дальнейшем будет дарить благодарной публике радость и хорошее настроение, способствовать укреплению белорусско-российских культурных связей.



Александр Лукашенко пожелал Леониду Якубовичу доброго здоровья и неиссякаемой энергии для новых свершений.



