Поздравление народному артисту России Юрию Антонову

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Юрия Антонова с 75-летием. "Природное дарование, безграничная преданность сцене снискали Вам заслуженную любовь и уважение публики и коллег, нашли живой отклик в сердцах миллионов поклонников разных стран, - говорится в поздравлении. - Оставаясь на протяжении многих лет признанным мэтром современной эстрады, Вы внесли неоценимый вклад в развитие музыкального искусства".



Глава государства выразил уверенность, что творчество артиста и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между народами Беларуси и России.



