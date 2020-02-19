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Поздравление народному артисту России Юрию Антонову

Поздравление народному артисту России Юрию Антонову

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Юрия Антонова с 75-летием. "Природное дарование, безграничная преданность сцене снискали Вам заслуженную любовь и уважение публики и коллег, нашли живой отклик в сердцах миллионов поклонников разных стран, - говорится в поздравлении. - Оставаясь на протяжении многих лет признанным мэтром современной эстрады, Вы внесли неоценимый вклад в развитие музыкального искусства".

Глава государства выразил уверенность, что творчество артиста и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между народами Беларуси и России.

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