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Поздравление народной артистке Беларуси Зинаиде Зубковой
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Зинаиду Зубкову с юбилеем.
"Более 55 лет Вы самоотверженно служите сцене Национального академического театра имени Янки Купалы. Ваши талант и высокое профессиональное мастерство всегда находят благодарный отклик в сердцах зрителей, служат примером для молодых артистов. На театральных подмостках и в кино Вами созданы яркие и незабываемые образы, которые неизменно оставляли у публики сильные чувства и впечатления", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что плодотворная творческая деятельность Зинаиды Зубковой, направленная на сохранение и развитие лучших традиций отечественного искусства, и впредь будет способствовать процветанию белорусской культуры.
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