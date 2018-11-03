Поздравление народной артистке Беларуси Зинаиде Зубковой

"Более 55 лет Вы самоотверженно служите сцене Национального академического театра имени Янки Купалы. Ваши талант и высокое профессиональное мастерство всегда находят благодарный отклик в сердцах зрителей, служат примером для молодых артистов. На театральных подмостках и в кино Вами созданы яркие и незабываемые образы, которые неизменно оставляли у публики сильные чувства и впечатления", - говорится в поздравлении.