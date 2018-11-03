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Поздравление народной артистке Беларуси Зинаиде Зубковой

Поздравление народной артистке Беларуси Зинаиде Зубковой

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Зинаиду Зубкову с юбилеем.

"Более 55 лет Вы самоотверженно служите сцене Национального академического театра имени Янки Купалы. Ваши талант и высокое профессиональное мастерство всегда находят благодарный отклик в сердцах зрителей, служат примером для молодых артистов. На театральных подмостках и в кино Вами созданы яркие и незабываемые образы, которые неизменно оставляли у публики сильные чувства и впечатления", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что плодотворная творческая деятельность Зинаиды Зубковой, направленная на сохранение и развитие лучших традиций отечественного искусства, и впредь будет способствовать процветанию белорусской культуры.

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