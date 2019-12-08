Поздравление народной артистке СССР Алисе Фрейндлих

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения.



"Всецело посвятив себя искусству, Вы создали в театре и кино галерею незабываемых образов, благодаря которым Вас знают и искренне любят зрители разных стран и поколений. Ваши роли излучают жизнелюбие и оптимизм, очаровывают богатством чувств, раскрывают красоту женской души. Вы по праву являетесь одной из самых ярких звезд современности", - говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко пожелал Алисе Фрейндлих доброго здоровья, неиссякаемого вдохновения, счастья и благополучия. "Пусть Ваше творчество и в дальнейшем радует преданных поклонников, способствует укреплению дружбы между народами Беларуси и России", - подчеркнул Глава государства.



