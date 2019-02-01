Поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с десятилетием со дня интронизации. Глава государства отметил, что служение Патриарха Кирилла как предстоятеля Русской православной церкви и видного общественного деятеля, радеющего за духовно-нравственное возрождение общества, развитие культуры, продвижение мира и решение сложнейших проблем современности, является примером подлинного гуманизма.

"Вы с особым вниманием и заботой относитесь к Беларуси, духовно поддерживаете верующих, проявляете искреннюю заинтересованность в благополучии нашего Отечества. Мы признательны за прилагаемые Вами усилия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в ближнем и дальнем зарубежье", - говорится в поздравлении.