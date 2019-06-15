Поздравление Председателю КНР Си Цзиньпину

"С теплотой вспоминаю наши встречи, высоко ценю понимание и доверие между нами. Искренне признателен Вам за особое внимание, которое Вы постоянно уделяете укреплению дружественных связей между нашими странами. При Вашем личном содействии белорусско-китайские отношения вышли на высочайший уровень и продолжают приобретать новые очертания, наполняясь взаимовыгодными проектами", - говорится в поздравлении.