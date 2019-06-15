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Поздравление Председателю КНР Си Цзиньпину
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения.
"С теплотой вспоминаю наши встречи, высоко ценю понимание и доверие между нами. Искренне признателен Вам за особое внимание, которое Вы постоянно уделяете укреплению дружественных связей между нашими странами. При Вашем личном содействии белорусско-китайские отношения вышли на высочайший уровень и продолжают приобретать новые очертания, наполняясь взаимовыгодными проектами", - говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь была и остается всепогодным другом Китайской Народной Республики. "Мы радуемся выдающимся успехам китайского народа, активно поддерживаем продвижение инициатив Пекина, которые служат интересам всего мирового сообщества", - отметил Президент.
Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья, счастья и благополучия, дальнейшей плодотворной работы во имя устойчивого развития и процветания Китая.
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