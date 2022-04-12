Поздравление Президента Беларуси народному артисту России Михаилу Турецкому

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Михаила Турецкого с 60-летием.



"Уникальный талант, высокое мастерство и поразительная энергетика позволили Вам добиться успеха и завоевать сердца миллионов преданных поклонников", - говорится в поздравлении.



Глава государства отметил, что Михаил Турецкий, развивая в своем творчестве тему сохранения исторической памяти, воспитывает у подрастающего поколения чувство гордости за бессмертный подвиг советского народа-победителя и уважение к его великому духовному наследию.



"На белорусской земле, родине Ваших предков, всегда с нетерпением ждут встречи с любимым артистом", - подчеркнул Президент.



Александр Лукашенко пожелал Михаилу Турецкому доброго здоровья, успехов в реализации всех планов, счастья и благополучия.