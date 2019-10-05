Поздравление Президента Беларуси с Днем учителя

Дорогие друзья!



Сердечно поздравляю вас с Днем учителя.



Ваш великий труд требует полной самоотдачи, благородства души, терпения и безграничной любви к детям.



Мы живем в динамичное время: развивается наука, совершенствуются методики, обновляется содержание образования. Однако даже самые современные информационные технологии никогда не заменят живого общения с учителем.



Опираясь на традиции и духовные ценности народа, вы определяете завтрашний день страны. Ведете своих учеников к вершинам знаний, формируете личности, воспитываете настоящих патриотов - граждан нашего Отечества.



Убежден, что авторитет и высокий статус учителя в обществе - залог успешного будущего государства.



Благодарю вас за высокий профессионализм, верность долгу и призванию.



Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям.



Александр Лукашенко