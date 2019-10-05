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Поздравление Президента Беларуси с Днем учителя

Поздравление Президента Беларуси с Днем учителя

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя.

Ваш великий труд требует полной самоотдачи, благородства души, терпения и безграничной любви к детям.

Мы живем в динамичное время: развивается наука, совершенствуются методики, обновляется содержание образования. Однако даже самые современные информационные технологии никогда не заменят живого общения с учителем.

Опираясь на традиции и духовные ценности народа, вы определяете завтрашний день страны. Ведете своих учеников к вершинам знаний, формируете личности, воспитываете настоящих патриотов - граждан нашего Отечества.

Убежден, что авторитет и высокий статус учителя в обществе - залог успешного будущего государства.

Благодарю вас за высокий профессионализм, верность долгу и призванию.

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям.

Александр Лукашенко

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