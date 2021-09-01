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Поздравление Президента Беларуси с Днем знаний
Президент Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, аспирантов, курсантов, воспитателей, учителей и научно-педагогических работников с Днем знаний.
"1 сентября - особая дата в календаре. Все мы в первый день осени испытываем душевный подъем, вспоминая свои школьные и студенческие годы- чудесное время обретения мудрых наставников и настоящих друзей, первых романтических переживаний, выбора профессии и жизненного пути. Больше всех сегодня волнуются, конечно же, первоклассники и первокурсники. А также родители малышей, которым только предстоит отправиться в путешествие в поистине волшебную страну знаний. Какой будет эта дорога - зависит прежде всего от учителя. Профессионализм, любовь к детям и активная гражданская позиция каждого из вас заслуживают огромной благодарности и уважения, это крепкий фундамент дальнейшего благополучия Беларуси и единства ее народа", - говорится в поздравлении.
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