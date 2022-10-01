3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Поздравление Президента Беларуси с "Дажынкамі"
Поздравление участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2022" в г.п. Большая Берестовица
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю хлеборобов Гродненщины с успешным завершением уборочной кампании.
Благодаря таким людям, как вы, добросовестным, ответственным, хозяйственным, регион по праву является одним из признанных лидеров по ключевым показателям сельскохозяйственного производства в стране и продолжает динамично развиваться.
Нынешний год - яркое тому подтверждение. В области собрано свыше полутора миллионов тонн колосовых культур, выращен достойный урожай рапса. Идет активная уборка сахарной свеклы, овощей, кукурузы и картофеля.
Убежден, что и в дальнейшем сохранение богатых традиций, грамотная расстановка приоритетов и внедрение передовых технологий в земледелии позволят вам достойно решать актуальные задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом Беларуси.
Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, большого личного счастья и высоких урожаев.
Александр Лукашенко.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"
Зарплату более 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
Адреналин и упорство! Как чемпионат по колке дров среди журналистов стал прекрасным тимбилдингом
"Чтобы замуж не выходили абы за кого!" Президент показал тактику колки дров
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов