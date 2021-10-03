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Поздравление Президента с Днем учителя
Слова благодарности сегодня звучат в адрес белорусских педагогов. Традиционно в первое воскресенье октября наша страна отмечает День учителя. С профессиональным праздником педагогических работников поздравил Президент Александр Лукашенко.
"Мы по праву называем этот праздник всенародным. Со школьных лет он пробуждает в нас самые теплые воспоминания о первом учителе и первых школьных днях, объединяет в чувстве признательности педагогам, которые ежегодно ведут за руку миллионы белорусских детей в мир знаний. Самые искренние поздравления и слова восхищения сегодня звучат в адрес наставников, которые сердцем выбрали этот почетный и очень ответственный путь. Ваша любовь к детям и своему предмету, личный пример бережного отношения к традициям и национальным ценностям, твердая гражданская позиция воспитывают настоящих патриотов, любящих родную землю. Благодарю вас, уважаемые педагоги, за бесконечную мудрость, огромное терпение, чуткое отношение к ученикам и величайшую преданность своему делу", - говорится в поздравлении.
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