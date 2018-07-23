Поздравление президенту Арабской Республики Египет

"Уверен, что созданные за последние годы условия для плодотворного сотрудничества позволят достичь новых успехов в политической сфере, торговле, промышленности, науке, культуре, туризме и других отраслях на благо обоих народов, а также в целях обеспечения мира, стабильности и прогресса", - говорится в поздравлении.