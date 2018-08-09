3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Поздравление Президенту благотворительного фонда "Украина" Леониду Кучме
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента благотворительного фонда "Украина" Леонида Кучму с 80-летием.
"В Республике Беларусь Вас знают как видного политического деятеля и талантливого руководителя, устремления которого всегда были направлены на процветание Украины. Ваш жизненный путь и богатый опыт государственной службы заслуживают искреннего уважения", - отметил Глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что за годы пребывания на президентском посту Леонид Кучма внес большой личный вклад в формирование современных отношений между Беларусью и Украиной. "С неизменной теплотой вспоминаю наши встречи, ценю их доверительную атмосферу и высокий уровень взаимопонимания", - говорится в поздравлении.
С учетом исключительной важности установления безопасности и мира в регионе Глава белорусского государства поблагодарил Леонида Кучму за предпринятые значительные усилия по урегулированию ситуации на Донбассе.
Президент
Все
Лукашенко заслушал доклад о вопросах кадрового обеспечения системы МИД
Президент Беларуси предложил снизить добычу калийных удобрений
Лукашенко согласовал назначение нового руководства в "Белнефтехим" и на "Беларуськалий"
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Лавров: США готовят Европу к тому, чтобы она вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией
Россиянку, бросившую новорожденную дочь в аэропорту, будут судить в Турции
Израиль уведомил ООН о разрыве сотрудничества с БАПОР
В Германии теперь можно каждый год менять пол и имя без справок, суда и операций
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов