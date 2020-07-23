Поздравление Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси и жителей этой страны с национальным праздником - Днем революции.



Глава государства отметил, что Египет остается надежным политическим, торговым партнером Беларуси в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Между лидерами двух стран состоялись содержательные переговоры во время недавнего обмена визитами на высшем уровне, что способствовало определению новых перспективных направлений и дальнейшему развитию сотрудничества в различных отраслях. "Беларусь сделает все необходимое для выполнения достигнутых договоренностей", - подчеркнул Александр Лукашенко. Глава государства также пригласил Президента Египта вновь посетить Беларусь с официальным визитом.



"Уверен, что многочисленные контакты между учреждениями, организациями и предприятиями обеих стран, устойчивые гуманитарные и личные связи будут способствовать углублению дружественных отношений", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал Абдель Фаттаху ас-Сиси доброго здоровья и успехов в ответственной политической деятельности, а жителям Египта - согласия и мирного неба.



