Поздравление Президенту Эквадора Ленину Вольтеру Морено Гарсесу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Эквадора Ленина Вольтера Морено Гарсеса и народ этой страны с национальным праздником - Днем провозглашения независимости.



"В Беларуси высоко оценивают шаги Правительства Эквадора, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в стране и благополучия ее граждан", - говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем развитии полномасштабного двустороннего диалога с Эквадором, активном расширении сотрудничества в торгово-экономической, научной, образовательной, культурной и других сферах.

