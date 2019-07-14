ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Поздравление Президенту Франции Эммануэлю Макрону

Поздравление Президенту Франции Эммануэлю Макрону

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Франции Эммануэля Макрона с национальным праздником Французской Республики. Глава государства с удовлетворением отметил положительные тенденции и конкретные результаты белорусско-французского взаимодействия в политической, торговой и гуманитарной сферах. Он также подтвердил готовность к дальнейшим совместным усилиям для реализации имеющегося потенциала отношений между нашими странами.

"Уверен, что совместная работа Беларуси и Франции по консолидации международного сообщества в целях поддержания надлежащей архитектуры европейской безопасности способствует укреплению стабильности в регионе и отвечает интересам наших государств", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Эммануэлю Макрону крепкого здоровья и успехов на политической ниве, а французскому народу - мира и благополучия.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все