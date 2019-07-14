Поздравление Президенту Франции Эммануэлю Макрону

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Франции Эммануэля Макрона с национальным праздником Французской Республики. Глава государства с удовлетворением отметил положительные тенденции и конкретные результаты белорусско-французского взаимодействия в политической, торговой и гуманитарной сферах. Он также подтвердил готовность к дальнейшим совместным усилиям для реализации имеющегося потенциала отношений между нашими странами.