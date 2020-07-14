Поздравление Президенту Франции Эммануэлю Макрону

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Франции Эммануэля Макрона и жителей этой страны с Национальным праздником Французской Республики. Глава государства отметил, что благодаря совместной работе белорусско-французские отношения приобрели конструктивный и доверительный характер. По словам Президента, этому способствовали заметное увеличение торговли и реализация ряда проектов в различных отраслях.



"Согласен с Вами в том, что 75-ая годовщина окончания Второй мировой войны вновь возвращает нас к истокам солидарности в современной Европе. Противостояние новым вызовам, одним из которых сегодня для всех стала пандемия коронавируса, должно еще больше мобилизовать совместные усилия на нашем континенте", - говорится в поздравлении.



