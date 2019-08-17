Поздравление Президенту Габонской Республики Али бен Бонго Ондимбе

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Габонской Республики Али бен Бонго Ондимбу и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости. "Подтверждаю заинтересованность в расширении белорусско-габонских отношений и надеюсь на активное развитие политического диалога, сотрудничество в торгово-экономической и других сферах взаимного интереса на благо граждан наших стран", - подчеркнул Глава государства.