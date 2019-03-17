Поздравление Президенту Ирландии Майклу Хиггинсу

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Ирландии Майкла Хиггинса и народ этой страны с национальным праздником - Днем святого Патрика.

"Рассчитываю на дальнейшее развитие дружественных отношений между нашими странами и плодотворное двустороннее сотрудничество во всех сферах взаимного интереса, - говорится в поздравлении. - Беларусь всегда будет благодарна гражданам Ирландии за их многолетнюю самоотверженную гуманитарную деятельность по поддержке жителей белорусских регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС".