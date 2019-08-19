Поздравление Президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани и афганский народ со 100-летием независимости страны. В поздравлении отмечается, что в Беларуси с большим уважением относятся к усилиям афганского руководства по укреплению суверенитета, защите национальных интересов, обеспечению социально-экономического прогресса страны и поступательному повышению благосостояния ее жителей.

"Результаты нашей встречи на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества в июне 2019 года и договоренности, достигнутые во время первого заседания совместного белорусско-афганского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству, придали значительный дополнительный импульс взаимодействию между нашими государствами. Надеюсь на его успешное динамичное развитие на благо обоих народов", - подчеркнул Глава государства.