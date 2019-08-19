ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Поздравление Президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани

Поздравление Президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани и афганский народ со 100-летием независимости страны. В поздравлении отмечается, что в Беларуси с большим уважением относятся к усилиям афганского руководства по укреплению суверенитета, защите национальных интересов, обеспечению социально-экономического прогресса страны и поступательному повышению благосостояния ее жителей.

"Результаты нашей встречи на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества в июне 2019 года и договоренности, достигнутые во время первого заседания совместного белорусско-афганского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству, придали значительный дополнительный импульс взаимодействию между нашими государствами. Надеюсь на его успешное динамичное развитие на благо обоих народов", - подчеркнул Глава государства.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все