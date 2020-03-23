3.75 BYN
Поздравление Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви с национальным праздником - Днем Пакистана.Глава государства отметил, что в последние годы между Беларусью и Пакистаном установились плодотворные отношения: развиваются политические и экономические связи, гуманитарные контакты.
"Убежден, что наша совместная деятельность будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества во всех отраслях", - говорится в поздравлении.