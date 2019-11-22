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Поздравление Президенту Ливана Мишелю Наиму Ауну
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ливана Мишеля Наима Ауна и народ этой страны с Днем Независимости.
"Убежден, что наши государства имеют существенный потенциал двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах. Совместными усилиями мы сможем значительно активизировать взаимодействие на благо обоих народов", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Мишелю Наиму Ауну здоровья и успехов во всех делах, скорейшего установления гражданского согласия и стабильности в стране, а ливанцам - благополучия и процветания.
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