3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Поздравление Президенту ОАЭ Халифе бен Заиду аль-Нахайяну
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифу бен Заида аль-Нахайяна и народ этой страны с национальным праздником - Днем создания федерации.
"Убежден, что белорусско-эмиратские отношения будут и впредь оставаться ярким примером успешного, взаимовыгодного и прочного международного сотрудничества, - говорится в поздравлении. - Надеюсь, что в следующем году мы сможем не только реализовать существующий потенциал двустороннего партнерства, но и определить новые перспективные проекты в различных отраслях".
Президент Беларуси также направил поздравительные послания наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну, вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму.
Глава государства отметил, что динамика в отношениях между странами приобретает все более интенсивный характер. "Текущий год войдет в историю белорусско-эмиратского партнерства как один из наиболее плодотворных с точки зрения контактов на высшем и высоком уровнях, по линии министерств и других органов государственного управления, а также деловых кругов", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Голосуем за будущее". Молдаване голосуют на выборах президента своей страны в посольстве в Минске
БелЖД запустила электропоезд бизнес-класса по маршруту Мозырь - Калинковичи - Минск
Как избежать военных конфликтов, рассказали эксперты на конференции по евразийской безопасности
В Минск прибыли мощи преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской
В мире
Все
Выборы лидера Молдовы прервали на четырех участках из-за тревоги минирования
В Германии партия "Союз Сары Вагенкнехт" потребовала объяснить присутствие немецких солдат в Украине
Из соображений безопасности: в Приднестровье полиция затруднила доступ к избирательным участкам
Пентагон ожидает в ближайшие дни резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов