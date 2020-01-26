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Поздравление Президенту Республики Индия Раму Натху Ковинду

Поздравление Президенту Республики Индия Раму Натху Ковинду

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Индия Рама Натха Ковинда с национальным праздником - Днем Республики.
Глава государства отметил, что белорусско-индийские отношения постепенно наполняются новыми направлениями и проектами в разных отраслях экономики и гуманитарного сотрудничества.
"Надеюсь, что связи между Минском и Нью-Дели будут динамично расширяться и способствовать процветанию наших стран", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Раму Натху Ковинду крепкого здоровья и успехов, а народу Индии - мира и благополучия.

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