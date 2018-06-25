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Поздравление Президенту Республики Словения Боруту Пахору

Поздравление Президенту Республики Словения Боруту Пахору

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Словения Борута Пахора с национальным праздником - Днем государственности.

"Уверен, что конструктивные белорусско-словенские отношения будут и далее способствовать расширению взаимовыгодного двустороннего политического, экономического и культурного сотрудничества ради процветания наших народов", - говорится в поздравлении.

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