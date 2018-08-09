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Поздравление Президенту Сингапура Халиме Якоб

Поздравление Президенту Сингапура Халиме Якоб

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сингапура Халиму Якоб и народ этой страны с Национальным днем.

Глава государства выразил уверенность в наличии значительного потенциала двустороннего сотрудничества с Сингапуром в разных сферах. Александр Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к расширению отношений на принципах дружбы, доверия и взаимного учета интересов.

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