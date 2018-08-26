3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Поздравление Президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с 25-летием установления дипломатических отношений между странами.
Глава государства отметил, что за прошедшую четверть столетия Беларусью и Сирией были установлены прочные связи, которые характеризуются высоким уровнем доверия и искренней дружбой. "Минск и Дамаск разделяют взгляд на необходимость построения многополярного мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности государств, праве каждой страны самостоятельно определять путь развития согласно ожиданиям своего народа", - отметил белорусский лидер.
"Особым образом белорусско-сирийские отношения были испытаны во время войны с терроризмом в Сирии. В годы лихолетья Беларусь всегда была рядом, стремилась поддержать ваши стремления в борьбе с этим глобальным злом. Как с удовлетворением сегодня можно наблюдать, война заканчивается победой Сирийской арабской армии, а общество, объединенное под Вашим лидерством, возвращается к обычной жизни. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны", - говорится в поздравлении.
В свою очередь Башар Асад также поздравил Александра Лукашенко с годовщиной установления дипотношений между Беларусью и Сирией. Он выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству и взаимодействию по всем вопросам во имя блага, процветания, развития и прогресса стран, а также в интересах двух дружественных народов и ради мировой безопасности и стабильности.
Президент Сирии высоко оценил позицию Беларуси в отношении войны в Сирии, а также отметил оказанную поддержку сирийскому народу в борьбе против терроризма.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
III чемпионат по колке дров среди СМИ пройдет 7 ноября. Расскажем, как тренируются команды
По каким показателям Беларусь закрепилась в топе сильнейших стран мира
В мире
Все
Военные Израиля ликвидировали ливанского полевого командира организации "Хезболла"
Выборы президента США: кто лидирует, чего опасаются и компроматы на кандидатов
Что пишут и говорят СМИ по итогам II Минской международной конференции по евразийской безопасности
Выборы лидера Молдовы прервали на четырех участках из-за тревоги минирования
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов