Поздравление Президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с 25-летием установления дипломатических отношений между странами.

Глава государства отметил, что за прошедшую четверть столетия Беларусью и Сирией были установлены прочные связи, которые характеризуются высоким уровнем доверия и искренней дружбой. "Минск и Дамаск разделяют взгляд на необходимость построения многополярного мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности государств, праве каждой страны самостоятельно определять путь развития согласно ожиданиям своего народа", - отметил белорусский лидер.

"Особым образом белорусско-сирийские отношения были испытаны во время войны с терроризмом в Сирии. В годы лихолетья Беларусь всегда была рядом, стремилась поддержать ваши стремления в борьбе с этим глобальным злом. Как с удовлетворением сегодня можно наблюдать, война заканчивается победой Сирийской арабской армии, а общество, объединенное под Вашим лидерством, возвращается к обычной жизни. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны", - говорится в поздравлении.

В свою очередь Башар Асад также поздравил Александра Лукашенко с годовщиной установления дипотношений между Беларусью и Сирией. Он выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству и взаимодействию по всем вопросам во имя блага, процветания, развития и прогресса стран, а также в интересах двух дружественных народов и ради мировой безопасности и стабильности.