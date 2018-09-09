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Поздравление Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону

Поздравление Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона и народ этой страны с национальным праздником - Днем Государственной независимости.

"С удовлетворением отмечаю позитивную динамику укрепления дружбы и многопланового партнерства между нашими странами", - говорится в поздравлении.

Глава государства убежден, что Беларусь и Таджикистан смогут в полной мере реализовать потенциал двусторонних отношений, сохраняя нацеленность на дальнейшее расширение политического диалога, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону доброго здоровья, счастья и новых успехов на высшем посту, а гражданам братского Таджикистана - мира, стабильности и процветания.

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