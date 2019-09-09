Поздравление Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с национальным праздником Президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Глава государства обратил внимание, что за годы суверенитета Таджикистан достиг существенных успехов в социально-экономическом развитии, укреплении согласия и стабильности в обществе.



"В Беларуси дорожат сложившимися между нашими странами отношениями стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы сохраним и приумножим давние традиции белорусско-таджикской дружбы", - говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону доброго здоровья, счастья и воплощения всего задуманного, а народу братского Таджикистана - мира и процветания.

