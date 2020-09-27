Поздравление Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с национальным праздником - Днем независимости.



"За годы суверенитета Туркменистан состоялся в качестве самостоятельного и динамично развивающегося государства, чьи внешнеполитический курс и политика безопасности строятся на принципах постоянного нейтралитета", - говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят дружбу и взаимовыгодное сотрудничество с Туркменистаном. "Искренне убежден, что совместными усилиями мы сможем обеспечить углубление белорусско-туркменских связей на благо процветания наших стран и их жителей", - подчеркнул белорусский лидер.



Александр Лукашенко пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, новых успехов и достижений на ответственном государственном посту, а дружественному народу Туркменистана - мира, счастья и добра.



