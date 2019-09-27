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Поздравление Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и народ этой страны с Днем независимости.
В поздравлении говорится, что за годы суверенитета Туркменистан достиг значительных результатов в национальном строительстве, социальном и экономическом развитии, укреплении позиций на международной арене.
"В Беларуси рассчитывают на дальнейшее углубление отношений дружбы, плодотворного партнерства и взаимной поддержки между двумя странами. Убежден, что общими усилиями мы выведем белорусско-туркменский диалог на качественно новый уровень, полностью отвечающий интересам двух народов", - подчеркнул Глава государства.
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