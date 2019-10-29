3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Поздравление Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником - Днем Республики.
Глава государства выразил надежду на то, что позитивная динамика белорусско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной отраслях, а также высокий уровень взаимопонимания и поддержки на международной арене будут способствовать дальнейшему сближению стран.
Президент также упомянул о встрече с турецким лидером, которая состоялась в апреле этого года в Анкаре. "Результаты двусторонних переговоров отчетливо свидетельствуют о том, что Беларусь и Турция являются надежными друзьями и партнерами, имеют стремление к более активным и всесторонним связям", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану крепкого здоровья и дальнейших успехов, а народу Турции - мира и благополучия.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
НАН Беларуси и Объединенный институт ядерных исследований обсудили новые направления сотрудничества
Украинский кризис используется Западом как инструмент политического давления - Рекеда
Беларусь очень интересна для ключевых стран БРИКС - политолог
"Мир на пути к катастрофе". Эксперты обсуждают COP29 в Баку
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов