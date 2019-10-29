Поздравление Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником - Днем Республики.



Глава государства выразил надежду на то, что позитивная динамика белорусско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной отраслях, а также высокий уровень взаимопонимания и поддержки на международной арене будут способствовать дальнейшему сближению стран.



Президент также упомянул о встрече с турецким лидером, которая состоялась в апреле этого года в Анкаре. "Результаты двусторонних переговоров отчетливо свидетельствуют о том, что Беларусь и Турция являются надежными друзьями и партнерами, имеют стремление к более активным и всесторонним связям", - говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану крепкого здоровья и дальнейших успехов, а народу Турции - мира и благополучия.