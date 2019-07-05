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Поздравление Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с национальным праздником - Днем независимости.
"Этот день олицетворяет светлые мечты граждан Венесуэлы о свободе, согласии, благополучии и процветании страны. Сегодня, несмотря на многочисленные препятствия, ваше государство продолжает решительно отстаивать свое право на независимость и собственный путь развития", - констатировал Глава государства.
Президент подчеркнул, что Беларусь и Венесуэла, связанные братскими отношениями, имеют схожее видение справедливого миропорядка: выступают категорически против односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела независимых стран. "Венесуэльцы всегда могут рассчитывать на нашу поддержку в защите общих ценностей, - заверил Александр Лукашенко. - Убежден, что только конструктивный диалог на основе принципов международного права способен обеспечить мирное сосуществование государств". Белорусский лидер особо отметил заинтересованность нашей страны в дальнейшем углублении продуктивного сотрудничества с Венесуэлой во всех сферах. Александр Лукашенко пожелал Николасу Мадуро крепкого здоровья и осуществления всех планов, а жителям этой страны - мира и счастья.
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