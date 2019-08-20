Поздравление Президенту Венгрии Яношу Адеру

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венгрии Яноша Адера с национальным праздником - Днем святого Иштвана. "Между Республикой Беларусь и Венгрией в атмосфере открытости и партнерства развиваются конструктивные отношения, страны оказывают взаимную поддержку на международной арене", - подчеркнул Глава государства.