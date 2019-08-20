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Поздравление Президенту Венгрии Яношу Адеру

Поздравление Президенту Венгрии Яношу Адеру

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венгрии Яноша Адера с национальным праздником - Днем святого Иштвана. "Между Республикой Беларусь и Венгрией в атмосфере открытости и партнерства развиваются конструктивные отношения, страны оказывают взаимную поддержку на международной арене", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что дальнейшее углубление насыщенного конкретным содержанием сотрудничества отвечает национальным интересам двух государств, содействует укреплению стабильности и безопасности в Европейском регионе.

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