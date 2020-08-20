Поздравление президенту Венгрии Яношу Адеру

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Венгрии Яноша Адера с национальным праздником - Днем святого Иштвана. "Благодаря продолжительной истории взаимопонимания и дружественных связей между нашими народами, одинаковым ценностям и отношению к современным проблемам Минск и Будапешт могут успешно преодолеть временные трудности", - говорится в поздравлении.



Глава государства отметил, что рассчитывает на выполнение всех достигнутых договоренностей в сферах торговли, инвестиций, образования и научно-технического сотрудничества. Президент подчеркнул, что это будет ярким подтверждением настоящих партнерских отношений двух стран и позволит создать новые полезные возможности для работы, отдыха и развития белорусов и венгров.



