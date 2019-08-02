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Поздравление работникам и ветеранам КГК с 100-летием образования органов госконтроля Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов КГК с 100-летием образования органов государственного контроля Беларуси.
"Ваше ведомство на всех этапах становления молодой суверенной республики играло значимую роль в деле противодействия преступности в сфере экономики. Особая благодарность ветеранам, которые внесли неоценимый вклад в создание и развитие этой структуры", - говорится в поздравлении.
Сотрудников Комитета государственного контроля отличают высокий профессионализм, полная самоотдача, верность долгу и закону. "От вашей принципиальности и объективности во многом зависит эффективность использования финансовых и материальных ресурсов страны, - подчеркнул Глава государства. - Убежден, что, сохраняя и приумножая традиции, сотрудники ведомства и в дальнейшем будут с честью решать сложные многоплановые задачи по защите интересов Беларуси и укреплению ее экономической безопасности".
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