Поздравление работникам и ветеранам КГК с 100-летием образования органов госконтроля Беларуси

"Ваше ведомство на всех этапах становления молодой суверенной республики играло значимую роль в деле противодействия преступности в сфере экономики. Особая благодарность ветеранам, которые внесли неоценимый вклад в создание и развитие этой структуры", - говорится в поздравлении.

Сотрудников Комитета государственного контроля отличают высокий профессионализм, полная самоотдача, верность долгу и закону. "От вашей принципиальности и объективности во многом зависит эффективность использования финансовых и материальных ресурсов страны, - подчеркнул Глава государства. - Убежден, что, сохраняя и приумножая традиции, сотрудники ведомства и в дальнейшем будут с честью решать сложные многоплановые задачи по защите интересов Беларуси и укреплению ее экономической безопасности".