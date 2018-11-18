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Поздравление работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Нелегкий сельский труд лежит в основе жизни государства, его независимости и справедливо пользуется в народе большим уважением.
Благодаря вашему усердию и рачительному отношению к богатствам родной природы обеспечена продовольственная безопасность Беларуси. Наши качественные натуральные продукты и сырье позволяют отечественным производителям занимать достойные позиции на мировом рынке.
Все достижения агропромышленного комплекса - это результат сохранения преемственности опыта и знаний ветеранов производства, разумного совмещения традиций и современного научно-технологического подхода.
Убежден, что добросовестное отношение к своему делу тружеников полей и перерабатывающих производств, ученых-аграриев, машиностроителей, работников сервисных служб, специалистов социально-культурной сферы на селе всегда будет способствовать эффективному развитию белорусской экономики.
В этот праздничный день искренне желаю вам неизменно благоприятной погоды и высоких урожаев. Здоровья, счастья и достатка вам и вашим семьям.
Александр Лукашенко
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