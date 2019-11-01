Поздравление руководителю Алжирской Народной Демократической Республики

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководителя Алжирской Народной Демократической Республики Абделькадера Бенсалеха с национальным праздником - Днем Революции.



"Убежден, что традиционно дружественные отношения между нашими странами будут и далее укрепляться на принципах взаимного доверия и уважения. Рассчитываю на продолжение совместной работы по широкому спектру направлений, что позволит более полно использовать существующий потенциал нашего взаимодействия", - говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко пожелал Абделькадеру Бенсалеху крепкого здоровья и реализации всего задуманного, а алжирскому народу - гражданского согласия и мира.



