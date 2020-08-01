Поздравление с Днем десантника и сил специальных операций

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление военнослужащим и ветеранам сил специальных операций Вооруженных сил с Днем десантника и сил специальных операций, а также с 90-летием со дня образования воздушно-десантных войск.



"Этот праздник символизирует единство и доблесть нескольких поколений воинов в голубых беретах, которые покрыли себя неувядаемой славой, сражаясь на полях Великой Отечественной войны, на афганской земле, в различных локальных конфликтах", - говорится в поздравлении.



В наши дни воины и командиры продолжают победные традиции отцов и дедов, с честью выполняя свой воинский долг. "Вам по плечу самые сложные задачи в наиболее трудных и опасных условиях. Вы элита Вооруженных сил страны, пример служения Отечеству для молодежи, вступающей в жизнь", - подчеркнул Глава государства.



Александр Лукашенко выразил убеждение, что воины-десантники и впредь сделают все, чтобы сохранить мир, обеспечить военную безопасность и национальные интересы Беларуси.



