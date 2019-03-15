Поздравление с Днем Конституции Республики Беларусь

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Конституции!

Ровно 25 лет назад был принят основной закон нашей страны, открывший новую страницу в многовековой истории белорусского народа. Это знаковое событие позволило реализовать стремление многих поколений белорусов быть хозяевами на своей земле, жить в свободном, справедливом и благополучном обществе.

Конституция заложила прочные основы государственного суверенитета и политического устройства Беларуси, установила гарантии социальных прав граждан, создала условия для сохранения и приумножения историко-культурного и духовного наследия нации.

Опираясь на идеи и принципы основного закона, страна динамично развивается - преображаются города и села, повышается благосостояние людей, растет ее авторитет на международной арене.

Убежден, что наша молодежь, которая только вступает в жизнь, внесет свой весомый вклад в укрепление независимого белорусского государства.

Искренне желаю всем мира, добра, счастья и новых свершений на благо родного Отечества.