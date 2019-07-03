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Поздравление с Днем Независимости от Милорада Додика

В адрес белорусского народа продолжают поступать праздничные поздравления. Многие прозвучали еще накануне, когда в белорусской столице гостили делегации разных стран.

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