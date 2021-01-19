Поздравление с Днем спасателя

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником - Днем спасателя. "Эту службу выбирают самые мужественные, отважные и самоотверженные люди. Вы всегда там, где опасно. Цель и смысл вашей работы - спасенные человеческие жизни, результат - уверенность белорусов в собственной защищенности и безопасности", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что белорусские спасатели, приходя на помощь по первому зову, проявляя смелость и героизм при исполнении служебного долга, достойно продолжают дело многих поколений своих предшественников. Особую признательность президент выразил ветеранам, стоявшим у истоков создания Министерства по чрезвычайным ситуациям и заложившим основы его дальнейшего развития.