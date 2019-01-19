Поздравление с Днем спасателя

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником - Днем спасателя и 20-летием создания органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Глава государства отметил, что сегодня сотрудники МЧС способны оперативно и на высоком уровне выполнять свои обязанности, достойно продолжая традиции предыдущих поколений спасателей.

"Ваша работа - это тяжелый труд, связанный с риском для жизни, требующий значительных физических и моральных усилий, - подчеркнул Президент. - Вам доверено оберегать жизни и здоровье людей, объекты национальной экономики и интересы государства от пожаров, катастроф и стихийных бедствий. Жители нашей страны в трудную минуту всегда находят у вас поддержку".