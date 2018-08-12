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Поздравление с Днем строителя
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников строительного комплекса с предстоящим профессиональным праздником - Днем строителя.
"История отечественной строительной индустрии помнит немало примеров самоотверженного труда, вызывающих чувство гордости и искреннего восхищения. Люди, выбравшие эту профессию, всегда пользовались заслуженным уважением в обществе. Во многом благодаря их таланту и стараниям преображается облик нашей Беларуси, возводятся комфортные микрорайоны, уютные детские сады и школы, современные спортивные арены", - отметил белорусский лидер.
Глава государства подчеркнул, что работники строительного комплекса вносят значительный вклад в динамичное развитие экономики, расширяя географию экспорта своих услуг.
Александр Лукашенко уверен, что богатое архитектурное наследие и присущее белорусскому народу стремление к созиданию всегда будут вдохновлять современное поколение строителей на реализацию новых задач и амбициозных проектов, а достигнутые успехи станут основой для воспитания достойных преемников.
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