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Поздравление Великому герцогу Люксембургскому Анри

Поздравление Великому герцогу Люксембургскому Анри

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Великого герцога Люксембургского Анри и народ герцогства с национальным праздником.

"Беларусь неизменно заинтересована в расширении связей с Люксембургом в разных сферах, в том числе в контексте дальнейшего расширения конструктивного диалога с Европейским союзом. Уверен, что это отвечает интересам наших стран", - подчеркнул Глава государства.

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