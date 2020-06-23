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Поздравление Великому герцогу Люксембургскому Анри

Поздравление Великому герцогу Люксембургскому Анри

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Великого герцога Люксембургского Анри с Национальным праздником.

Глава государства подтвердил неизменную заинтересованность Беларуси в развитии двусторонних связей с Люксембургом во всех сферах, реализации потенциала взаимодействия.

"Убежден, что дальнейшая активизация сотрудничества между нашими странами, в том числе в сферах инвестиций и финансов, транспорта и логистики, информационных технологий, в полной мере отвечает взаимным интересам", - подчеркнул Александру Лукашенко.

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