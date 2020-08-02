Поздравление военнослужащим и ветеранам ВДВ направил Президент Александр Лукашенко.



"Этот праздник символизирует единство и доблесть нескольких поколений воинов в голубых беретах, которые покрыли себя неувядаемой славой, сражаясь на полях Великой Отечественной войны, на афганской земле, в различных локальных конфликтах... В наши дни воины и командиры продолжают победные традиции отцов и дедов, с честью выполняя свой воинский долг. Вам по плечу самые сложные задачи в наиболее трудных и опасных условиях. Вы - элита вооруженных сил страны, пример служения Отечеству для молодежи, вступающей в жизнь", - говорится в поздравлении.



